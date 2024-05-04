Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp-damar hastalıklarının işareti mi?

Kulak memesinde 45° açılı çizgisi bulunanlar dikkat! Frank çizgisi de denilen bu çapraz çizgi, kalp-damar hastalıkları açısından bir işaret olabilir. Dünya genelinde yapılan önemli çalışmalar kulak memesindeki Frank çizgisinin koroner arter hastalığı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de yapılan ulusal çalışmalarda elde edilen bulgular da bu ilişkiyi doğruluyor.

Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kulak memesinde arkaya doğru giden 45 derecelik Frank çizgisinin çok speküle edildiğini ancak zaman zaman yapılan çalışmaların, çizginin koroner arter hastalıklarıyla ilişkili bir risk faktörü olabileceğini gösterdiğini, bununla ilgili birçok yayının mevcut olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Okuyan, "Frank çizgisi olup da damarları tamamen normal olan insanlar da olabilir. Ancak bu kişilerde kalp-damar hastalıkları ciddiyeti daha fazla oluyor ama kesin hasta olduğu anlamına da gelmiyor. Elimizdeki veriler kısıtlı. Bu çizginin varlığı sadece bir risk faktörü" diye konuştu.

FRANK ÇİZGİSİNİN SEBEBİ NE? Prof. Dr. Okuyan, "Elimizdeki bilimsel veriler bu değişikliklerin sebebinin kalp-damar hastalığı için de bilinen bir mekanizma olan oksidatif stresin ve kalp damarlarının içini kaplayan intima tabakası ile kalp damarlarının ortasındaki media tabakasının kalınlaşmasına bağlı olarak kulakta cilt değişiklikleri olduğunu söylüyor ve en kabul gören mekanizma da bu. Kulak memesinde çizgi olanlarda koroner arter hastalığı ciddiyetinin daha fazla olduğunu gösteren bazı bulgular var. Kulakta da kıkırdak doku olduğundan, serbest radikallerin oluşturduğu hasar ve kan damarlarının iç ve dış tabakasındaki kalınlaşmasıyla oluştuğu düşünülüyor" dedi. Kulak memesindeki çapraz çizginin damarlardaki erken yaşlanmanın bir belirtisi olduğunun da düşünüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Okuyan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çizginin, damar yaşının kötü anlamda göstergesi olduğu savunuluyor. Ciltteki ve damarlardaki elastik liflerin kaybıyla birlikte bunun erken yaşlanmanın bir belirtisi olduğu ifade ediliyor. Geniş popülasyon çalışmaları, gerçekten de bu çizginin koroner arter hastalığı risk faktörü olduğu veya var olan koroner arter hastalığını bize gösterebileceğini düşündürüyor. Bunun beyin-damar hastalıklarıyla ilişkisi var mı diye düşünülüp araştırmalar yapıldığında burada da ilişkili olduğuna dair bazı verilere rastlanmıştır."

TÜRKİYE'DE DE ARAŞTIRILDI Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden Prof. Dr. Çağrı Yayla ve arkadaşları tarafından 350 hasta üzerinde yapılan araştırmada, anjiyo yapılan kalp krizi geçirmiş hastalarda, koroner arter hastalığı ile Frank çizgisi ilişkili bulundu. Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Elimizde Türkiye'den de klinik çalışma var. Öte yandan kulağında Frank çizgisi olan herkese 'sen kalp damar hastasısın' demek fazla iddialı olur ama birçok çalışma sonucu bunun kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili olduğunu düşündürüyor" dedi. ÖLÜM SEBEPLERİ BULAŞICI HASTALIKLARDAN KRONİK HASTALIKLARA EVRİLDİ Prof. Dr. Okuyan, "Ateroskleroz (damar sertliği) artık genç yaşlarda da görülüyor. 100 yıl önce insanlar kolera, tifo, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarından ölüyordu. Antibiyotik bulundu ve bulaşıcı hastalıklardan ölümler önemli ölçüde azaldı. Ancak artık endüstriyel bir toplum olduk. Daha sedanter (hareketsiz) bir yaşam tarzı, beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi, doğal olmayan yağların kullanılması, işlenmiş gıdaların çok tüketilmesi 21. yüzyılda insanların bulaşıcı olmayan hastalıklardan hayatlarını kaybetmesine yol açtı. Bunun bir numaralı sebebi de ateroskleroz ve buna bağlı ortaya çıkan kalp-damar sistemi hastalıklarıdır" diye konuştu. Prof. Dr. Okuyan, günümüzde ölüm sebeplerinin bulaşıcı hastalıklardan ziyade kronik hastalıklara evrildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu kronik hastalıkların önemli bir bölümü aslında modifiye edilebilen risk faktörlerinin yarattığı hastalıklardır."