Kaldırımda yürürken bıçaklandı

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Muammer Şen/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kaldırımda yürüyen Mehmet E. (22), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet E., kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Kolay gelsin abi hayırlı işler.'' demesi dikkat çekti.

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesinde meydana geldi. Mehmet E., kaldırımda yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçakla saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan indirilip acil servise alınan Mehmet E., kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Kolay gelsin abi hayırlı işler.'' demesi dikkat çekti.

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2020-10-28 22:32:02



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