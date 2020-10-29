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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İHA

Karaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Karaman’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uygun olarak Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tebrikleri kabul etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Vali Işık burada yaptığı konuşmada, “Mustafa Kemal sadece bir askeri deha olmadığını aynı zamanda büyük bir devlet adamı olduğunu kurduğu Cumhuriyetle de kanıtlamıştır. Bu Cumhuriyeti de geleceğimizin teminatı gençlere emanet etmiştir. Aradan geçen 97 yıl içinde ülkemizi bölmek parçalamak isteyen emperyalist devletler içeride oluşturdukları işbirlikçiler ile bunu gerçekleştirmeye çalışmış ancak başarılı olamamışlardır. Bugün 80 milyonun üzerinde bir nüfusu ile uluslararası toplum nezdinde saygınlığı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek Ortadoğu’da, gerek Doğu Akdeniz’de gerekse Azerbaycan’da süper devletler denilen devletlere kafa tutan ama bunu yaparken de yurtta sulh cihanda sulh ilkesinden taviz vermeyen bir devlet konumundadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de bizim bu gücümüzü kendilerine tehdit olarak gören dış güçler bizi bölmek ve parçalamak için ellerinden geleni ardına koymayacaklardır. Milli birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse bu cumhuriyeti yıkamaz. Yıkmaya dahi yeltenemez. Milletimizi esaretten kurtararak yeni ve tam bağımsız bir cumhuriyeti kuran başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin ebediyete kadar sürmesi temennisiyle hepinizin bayramını bir kez daha kutlayarak saygılarımı sunuyorum” dedi.
Törene, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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