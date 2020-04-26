Karantinanın ardından yurtlarda duygulandıran mektupları kaldı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden İzmir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye duygulandıran mektupları kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi devam ediyor. Bu süreçte yurtlara yerleştirme işlemi sürerken 14 günlük karantina süresi tamamlananlar son sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderiliyor.

Yurtlardan ayrılanlardan geriye ise odalarda bıraktıkları duygulu mektupları kaldı. Binayı temizleyen işçiler buldukları mektupları yurt yetkililerine teslim ediyor.

Etiyopya'dan karantina için İzmir'deki öğrenci yurduna gelen, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketine giden Ahmet Taşkıran da ayrılmadan önce teşekkür mektubu bıraktı.

Taşkıran, mektubunda şunları kaydetti:

"Yurtta kaldığımız süre zarfında bizlere evlerimizi aratmayacak şekilde en güzel şekilde bakımlarımızı eksiksiz yerine getirdiniz. Başta sağlığımız olmak üzere temel ihtiyaçlarımızla en iyi şekilde ilgilendiniz. Burada kaldığımız süre zarfında başta yurt müdürü ve bizimle ilgilenen sağlık çalışanlarına ve kusursuz çalışan yurt personeline çok teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağımı bilmenizi isterim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimleydiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz."

- "Tek sorun karantinadan sonra evimde bu kadar ilgi görme beklentisi oluştu"

İsminin Alper olduğu öğrenilen bir vatandaş da yazdığı mektubunda kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bizi Türkiye'ye getiren uçak büyükelçilik tarafından ayarlandı. Yemeklerimiz odalarımıza üç öğün olarak getirildi. Odalarımız tertemiz ve tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Gün içinde sağlık kontrollerimiz yapıldı. Tüm birimlerin hiçbir eksik bırakmadan çalışması Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu bir kere daha hatırlattı. Tek sorun karantinadan sonra evimde bu kadar ilgi, hizmet ve ikram görme beklentisi oluştu. En içten teşekkürler."

- İçtiği çayın parasını bıraktı

Kamerun'da bir Türk firmasında çalışan Birol Tartılmış da karantina kapsamında 14 gün Buca Kız Öğrenci Yurdu'nda kaldı.

Evine dönmeden önce odaya mektup bırakan Tartılmış, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Tartılmış, mektubunda, "Mecburen odalarınızda misafir olduğum kızlarıma selam ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Dışarıdan bir şey aldıramadığım için mutfakta köşe dolabındaki poşet çayını kullandım. Kutuya 20 lira emanet bıraktım. Hakkınızı helal edin. Hepinize mutluluklar dilerim." ifadelerini kullandı.