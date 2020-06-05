Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de, koronavirüs salgını sonrasında uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtı, 1 Haziran’da kaldırıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla tarifeli otobüsle yolcu taşımacılığında “patlama” olarak nitelendirilebilecek çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Şehirlerarası taşınan yolcu sayısı 8.5 kat artış gösterdi. Kısıtlamanın devam ettiği 29 Mayıs Cuma günü otobüslerde tarifeli şehirlerarası 7 bin 227 yolcu taşınırken, bu sayı pazartesi günü 61 bini geçti.

Otobüs sefer sayısı da hızlı bir artış kaydetti. Cuma günü sefer sayısı 788 iken, pazartesi günü 4 bin 321’e yükseldi. 5.5 kat artış yaşandı.

Sefer yapan firma sayısı da 2.5 kat yükseldi. Cuma 116 firma sefer yaparken, 1 Haziran Pazartesi günü 257 firma sefer için yollara düştü.

Yetkililer, pazartesini izleyen günlerde de yoğun bir yolcu talebi olduğunu belirterek, “Normalleşme süreciyle birlikte seyahatler arttı. Sefer sayılarını artırdık. Gerekirse daha da artırılabilir” dedi.

Şehirlerarası otobüslerde bir süre önce yaşama geçirilen “tavan fiyat” uygulaması gözden geçirilecek mi? Yetkililer, otobüslerin yüzde 50 kapasite ile yolcu taşımaya devam ettiğini, bu nedenle “tavan fiyat” uygulamasının süreceğini vurguladı.