Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı "hayat kurtaracak" uyarılar

Dondurucu kış günlerinde ısınma amaçlı kömür ve doğal gazlı ısıtıcılar, yanlış kullanıldığında "sessiz tehlike" karbonmonoksit gazından kaynaklanan zehirlenme riskini artırıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, yaptığı açıklamada, karbonmonoksit gazı zehirlemelerine karşı uyarılarda bulundu.

"HAYAT BOYU SAKATLANMALARA YOL AÇABİLİR"

Çakır, karbonmonoksit zehirlenmelerinde ölümden kurtulduğu durumlarda bile hayat boyu sakatlanmalara yol açabilecek oldukça riskli zehirlenmelerin olduğunu söyledi.

Vatandaşların, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı özel tedbirler alması gerektiğini ifade eden Çakır, "Karbonmonoksit zehirlenmelerinden kaçınmak için bacaların kontrolü sık yapılmalıdır. Bu dönemdeki ters rüzgarların estiği durumlarda vatandaşların özel tedbirler alması gerekir." dedi.

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Artan ters rüzgarlar nedeniyle acil servislerde karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının arttığını dile getiren Çakır, "Bu şikayetle çok sayıda hasta geldi. Birkaç gündür düşük dozda karbonmonokside maruz kalmışlar. Zehirlendikleri baştan anlaşılmamış ve düşük dozda karbonmonokside uzun süre maruz kalma sonucu başka şikayetlerle, baş ağrısı vesaire gibi şikayetlerle değişik kliniklere başvurup grip benzeri durumlar düşünülüp gönderilmişlerdir. Bu, oldukça tehlikeli. Düşük dozda karbonmonokside uzun süre maruz kalmak da oldukça tehlikeli bir durum. O yüzden bunu akılda bulundurmak ve aklımıza gelmesi de çok çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

GÜZ DÖNEMLERİNDE SOBA VE BACA TEMİZLİĞİ YAPILMALI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi Amiri Hasan Koçak da karbonmonoksit zehirlenmelerinin son dönemlerde gündemde olduğunu, baca ve soba temizliği noktasında itfaiyenin bu konuda çalışma yürüttüğünü belirtti.

Soba ve kömür bacalarının temizliğinin güz döneminde yapılması gerektiğine işaret eden Koçak, şöyle konuştu: "Zamanla kurum dediğimiz o atıklar birikerek bacanın ağzını kapatıyor ve akabinde ters rüzgarların esmesi ile içeriye karbonmonoksit gazı olarak zehirlenmelere sebep verebiliyor. Diğer bir baca türü doğal gaz bacaları. Bunların da mutlaka dışarıya açılır olması gerekmektedir. Çok yoğun olarak kullanılan lokanta bacalarının temizliği yılda en az 4 kez yani 3 ayda bir kez temizliği yapılmalıdır. Bunların temizliğini niye yapmalıyız? Çünkü boru ve baca içerisinde zamanla o pişirmeden kaynaklı atılan atıklar ve yağ parçaları baca içerisinde birikerek katman oluşturuyor. Aşırı ısınmadan kaynaklı hem yangına sebebiyet veriyor hem de bacanın çekişini engelleyerek içeriye gazın, dumanın dolmasına sebebiyet veriyor."