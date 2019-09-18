Kardeş Çocukları 2. sezona bu akşam yayınlanan 18. bölümüyle başladı. Heyecanın arttığı Kardeş Çocukları'nda usta oyuncu Cem Davran Adnan Harmancı karakteriyle diziye dahil oldu. Adnan ile Yıldırım yeni sezonda sık sık karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Kardeş Çocukları ile ilgili detaylar haberimizde.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeş Çocukları'nın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından 19. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ancak henüz dizinin yen bölüm fragmanı yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCULARI 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni dönemde Karay Ailesi’ni neler bekliyor?

Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım’a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar’daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat’a kızım deyip Yıldırım’ı kazanacağı güne yürümektedir.

Umay’ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran’ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran’ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat’la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran’a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan’ın da Ümran’dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır. Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil’in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım’ın ve Yıldırım’ın değdiği herkesin hayatına girer.

Diğer yanda Hayat, Savaş’ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat’ı Umay’a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul’a geri dönmesini isteyen Hayat’ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran’ın Rezzan’ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran’ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.