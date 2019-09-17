Kardeş Çocukları oyuncuları kimler? sorusu, bu akşam ikinci sezon bölümüyle ekranlara gelecek dizi öncesinde araştırılıyor. Kardeş Çocukları'nda Yıldırım, Ümran, ve Umay hayatlarının en karanlık günlerini geride bırakmaya çalışırken neler yaşayacak? İşte Kardeş Çocukları'nın yeni sezonundan detaylar...

KARDEŞ ÇOCUKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Faruk Teber'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Kardeş Çocukları'nda Yıldırım Saner (Mehmet Aslantuğ),Ümran Çetin (Ayça Bingöl),Umay Karay (Nur Fettahoğlu),Hayat Çetin (Afra Saraçoğlu),Hayal Karay (Alara Turan),Cansel Turna (Nilay Erdönmez),Rezzan (Çiğdem Selışık Onat),İdil (Melis Hacic)'in yanında yeni sezonda Adnan Harmancı rolüyle Cem Davran ve Savaş Ekim rolüyle Berkay Hardal ekranlarda yer alıyor.

KARDEŞ ÇOCULARI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni dönemde Karay Ailesi’ni neler bekliyor?

Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım’a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar’daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat’a kızım deyip Yıldırım’ı kazanacağı güne yürümektedir.

Umay’ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran’ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran’ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat’la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran’a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan’ın da Ümran’dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır. Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil’in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım’ın ve Yıldırım’ın değdiği herkesin hayatına girer.

Diğer yanda Hayat, Savaş’ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat’ı Umay’a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul’a geri dönmesini isteyen Hayat’ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran’ın Rezzan’ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran’ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.

CEM DAVRAN KİMDİR?

Muharrem Cem Davran 3 Mart 1964'te İstanbul'da doğdu. Babası Mehmet Davran uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapan Cem Davran, pek çok tiyatro oyunu, televizyon dizisi ve sinema filmiyle izleyici ile buluştu. Tatlı Betüş ve Ruhsar dizileri ile adını duyurdu.