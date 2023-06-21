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Haberler Gündem 3. Sayfa Kargo görevlisi şüphelendi, paketten sahte pasaportlar çıktı - Haberler
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Kargo görevlisi şüphelendi, yurtdışı adresli paketten sahte pasaportlar çıktı

İstanbul'dan kargo şirketi görevlisinin şüphelendiği yurtdışına gönderilmek istenen bir paketten sahte pasaportlar çıktı. Polis, pasaportları düzenleyen 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Kargo görevlisi şüphelendi, paketten sahte pasaportlar çıktı - Haberler
DHA

İstanbul'dan yurtdışına gönderilen bir kargo paketinden şüphelenen kargo şirketi görevlileri, paketi X-Ray cihazına soktu. Görevliler kargo paketi içerisinde pasaport bulunduğunu gördü. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, pasaportların sahte olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine düzenledikleri sahte pasaportları yurtdışına göndermeye çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda A.S., S.A. ve S.K. olduğu belirlenen şüphelilerin Fatih, Tuzla ve Ümraniye'deki ev ve iş yeri adreslerine 11 Haziran Pazar Günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait çok sayıda kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport, 1 mor ışık cihazı, 760 lira, 8 bin 400 dolar ve 350 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken A.S. ve S.K. tutuklandı.

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