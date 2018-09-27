Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi üçüncü etkinlik yılına, karikatür sanatçısı Sami Caner’in eserlerinin yer alacağı “Demode: Sami Caner Karikatürleri” sergisi ile başlıyor.

KARİKATÜR EVİ İKİ YAŞINDA

Bu yıl ikinci yaşını kutlayan Karikatür Evi yeni sezonu Sami Caner çizgilerinin yer aldığı sergi ile 29 Eylül’de açacak. Sanatçı sade çizgisini, gündelik hayatı moda, tasarım dünyası üzerinden eleştirmek için kullanıyor. Açıldığı günden bu yana 30 binin üzerinde yurttaşın çizgi evi olan, çizgi dünyasına önemli katkılar sağlayan, sergileriyle, söyleşileriyle önemli bir kültürel odak haline gelen Karikatür Evi’nde bu yıl da çizerler eşliğinde atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek.

YENİ SEZON ATÖLYELER İLE BAŞLIYOR

Sezon açılışı etkinlikleri kapsamında 30 Eylül Pazar günü Sergi Salonu’nda Devrim Kunter moderatörlüğünde çizgi roman sanatçısı Yıldıray Çınar ile söyleşi düzenlenecek. Ayrıca 29-30 Eylül Cumartesi ve Pazar günlerinde 13:00-16:00 saatleri arasında farklı yaş gruplarına hitaben birer saatlik periyotlarla atölyeler gerçekleştirilecek. Karikatür Evi çizerleri İlker Altungök, Nuhsal Işın, Ayşe Işın, Anıl Gürak ve Sibel Bozkurt eşliğinde düzenlenecek atölyelere önceden kayıt yaptırılmasına gerek yok. Atölye başlangıcından 15 dakika önce Karikatür Evi’nde olmak yeterli.

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