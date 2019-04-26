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Karim Hafez: Kasımpaşa'da güzel bir aile ortamı var

Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Karim Hafez, Habertürk'e konuştu. Mısırlı futbolcu kendi performansından Kasımpaşa'ya, Trezeguet ile arkadaşlıklarından Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı

Karim Hafez

Kasımpaşa'nın devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Karim Hafez, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı. Kasımpaşa'da güzel bir aile ortamı olduğuna vurgu yapan Mısırlı futbolcu, vatandaşı Trezeguet ile arkadaşlıklarına dair açıklamalar yaptı.

İşte Karim Hafez röportajı:

- Kendi performansını nasıl değerlendirirsin?

"Bursa maçında asist yaptığım için çok mutluyum. Trezeguet de harika bir gol attı. Aslında bakarsanız kendimi en iyi hissettiğim yer sol bek… Ancak kanatta da oynayabiliyorum. Hocamızın verdiği her görevi elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden kanat oynamak da benim için sorun değil. Yine de normal pozisyonum sol bek. Daha önce sağ açıkta da oynadım. Dediğim gibi Mustafa hoca nerede kullanmak isterse, ben de elimden gelenin en iyisi için sahaya çıkıyorum"

- Kasımpaşa’ya devre arasında geldin. Buraya alıştın mı?

"Takıma ve kulübe uyum sağladım. Burada herkes hem saha içinde hem de saha dışında çok yardımcı oluyor. Antrenmanlarda da takım arkadaşlarımla birbirimizi tanıyoruz, ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Güzel bir aile ortamı var. Arkadaşlığımız da çok iyi… O yüzden tamamen adaptasyon sürecini tamamladığımı söyleyebilirim"

- Kasımpaşa ilk yarıda çok iyi bir performans gösterdi. Ancak ikinci yarıya iyi başlayamadı. Sen de devre arasında takıma katıldın. Bu senin için bir hayal kırıklığı yarattı mı?

"Zor bir dönem geçirdik. Üst üste çok maç kaybettik. Ancak ardından iyi bir geri dönüş gerçekleştirdik. Antrenmanlarda hep daha iyisini yapıp oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Ligin sonuna kadar da savaşmayı bırakmayıp, en iyi noktada bitirmeye çalışacağız"

- Trezeguet de senin gibi Mısırlı… Onunla aran nasıl?

"Trezeguet’le yaklaşık 8 yaşımdan beri arkadaşım… Mısır’da aynı takımda oynadık. Çok iyi bir arkadaşlığımız var hatta kardeş diye tanımlayabilirim. Birbirimizden bir farkımız yok."

- Eski takımın Başakşehir şampiyonluk yarışında… Sence kim şampiyon olur, gönlün kimden yana?

"Başakşehir son haftalarda beklenmedik puanlar kaybetti. Umarım kalan maçlarda gerekeni yapıp şampiyon olurlar diye ümit ediyorum. Çünkü onların gerçekleştirmek istediği bir rüya bu… Ben de orada bulunduğum için eski takım arkadaşlarıma iyi dileklerimi gönderiyorum"

- Malatya’yla 5.’lik yarışı nedeniyle kritik bir maça çıkacaksınız. O maç hakkında neler söylemek istersin?

"Tabii ki çok zor bir maç olacak. Orada oynamak zor. Galatasaray’la kupa maçına çıkmış olmaları çok fazla bir şey değiştirmeyecektir. Yorgun olsalar bile onlar da kazanmak için çok çalışacaklar çünkü bulunduğumuz konuma göre bizim direkt rakibimiz… Maçı kazanmamız için akıllı ve kompakt şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Onların yorgun olacağını düşünürsek bu bizim rahatlamamıza neden olur ve handikap yaşarız. O yüzden bunu düşünmeden orada elimizden gelenin en iyisini yaparak maçı kazanmak için savaşacağız"

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