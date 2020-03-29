Karius imzayı attı!

Beşiktaş'ın sezon sonunda yola devam etmeyeceğini açıkladığı Loris Karius, ülkesine geri dönüyor.

Alman ve İngiliz basını, genç kalecinin Hertha Berlin'le sezon sonunda ülkesine dönmek adına her konuda anlaştığını duyurdu.

Daha önce Karius’la çalışmaya çok istekli olduğunu söyleyen Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry'in talebi doğrultusunda Loris Karius'la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Karius'un kız arkadaşı Sophia Thomalla'nın yaşadığı Berlin'e dönmekten mutlu olacağı da vurgulandı.

DİABY GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Diaby, Belçika’nın Club Brugge ekibine geri dönüyor. Portekiz basını daha önce Brugge’den 4.5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon’a giden Diaby’nin daha düşük bir bedelle Club Brugge’e satılacağını öne sürdü.