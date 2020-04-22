Beşiktaş'ta sözleşmesini tek taraflı feshettiğine dair haberler çıkan Loris Karius'un son durum belli oldu. Siyah-beyazlı yönetimden geciken maaş ve primlerinin yanı sıra henüz maç oynanmayan nisan ve mayıs maaşlarını da talep eden Alman kaleciye, olumsuz yanıt verilmiş, Karius da ihtar çekip kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. İhtar süresinin dolmasına daha 10 gün olduğu kaydedilirken şu anda sözleşme feshine dair bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.