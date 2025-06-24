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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kariyer.net'e rekabet soruşturması - İş-Yaşam Haberleri

        Kariyer.net'e rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:20
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        Kariyer.net'e rekabet soruşturması
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        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

        Soruşturmada, çevrim içi iş ilanı platformu "Kariyer.net"in, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları aracılığıyla, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

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