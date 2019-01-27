Diyarbakır’da 43 yaşındaki kadının şişlik şikayetiyle gittiği hastanede karnından 20 santimlik miyom çıktı.
Diyarbakır’da yaşayan Lale Tura, karnında şişkinlik başlayınca hastaneye başvurdu. Karnında 20 santim miyom olduğu belirlenen Tura, bekar olduğu için rahim alınma riskinden dolayı ameliyat olmaktan vazgeçti. Rahminin alınmaması için birçok tedavi merkezine başvuran hasta, rahmi alınmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
DEV MİYOM
İHA'nın haberine göre; Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Lale Tura’nın yanlarına geldiğinde karnında ciddi anlamda şişkinlik ve kasık ağrıları olduğunu belirterek, ultrasonla baktıklarında 20 santimlik dev bir miyom olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Doç. Dr. Çoksüer, “Hastamıza rahmin alınabileceği ve çok riskli bir ameliyat olduğu söylenmiş. Hasta bekar olduğundan dolayı rahminin alınmasından korkuyordu. Hastayı detaylı değerlendirdik, muayenesini yaptık. Ameliyata girdiğimizde karnın içerisinde her tarafı saran kafa şeklinde dev bir miyom vardı. Ameliyat esnasında sabırlı ve dikkatli bir şekilde davrandık, hastanın bağırsaklarında ciddi anlamda yapışmış durumdaydı, rahime zarar vermeden dev miyomu çıkardık. Burada amacımız hastanın rahmini almadan küçük bir insizyonla dev miyomu almaktı. Hasta bir gün sonra kendine geldi, taburcu oldu, şimdi rahat rahat yürüyebiliyor. Az kanamalı ve cerrahiyle başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik” dedi.
“MESLEK HAYATIMDA İKİNCİ DEFA BU KADAR DEV BİR MİYOMLA KARŞILAŞTIM"
Meslek hayatında ikinci defa bu kadar büyük bir miyomla karşılaştığını aktaran Doç. Dr. Çoksüer, “Geçtiğimiz günlerde bir hastamız 8 aylık hamile olduğunu zannederek bize başvurmuştu. Yaptığımız ultrason sonucu karnındakinin bebek olmadığını, 16 santimlik dev bir miyom olduğunu görmüştük. Şimdiki hastamızda ise 20 santimlik dev miyom çıktı. Rahmi alsaydık çok kolay bir ameliyat olacaktı, fakat biz rahmi almadığımız için çok zor bir ameliyat yapmak zorunda kaldık. Ameliyat çok sabır ve tecrübe gerektiren bir ameliyattı, başarılı bir şekilde yaptık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.