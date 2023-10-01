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        Sarıçam ormanları bakım, eğitim ve tatbikatlarla yangınlara karşı korunuyor

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanları, bakım, eğitim ve tatbikatlarla yangınlara karşı korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:03
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        Sarıçam ormanları bakım, eğitim ve tatbikatlarla yangınlara karşı korunuyor
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        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanları, bakım, eğitim ve tatbikatlarla yangınlara karşı korunuyor.

        Sarıkamış'tan başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya sırtları ve güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresindeki sarıçam ormanları, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alıyor.

        Bölgede, 7 gün 24 saat ekiplerce gözetlenen ormanlarda, bu sezon sadece 1 örtü yangını yaşandı.

        Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanlarında ekipler, sık ormanın seyrekleştirilmesi, kuru ağaçların kesilmesi ve tepe yangınına sebebiyet verebilecek ufak çalılıkların kesilmesi gibi bakımlar yaparak, buraların yanıcı madde yükünü azaltıyor.

        Ormanlık alanların büyük bölümüne söz konusu bakımları yapan ekipler, 2 gözetleme kulesi, 100 kişilik hazır bekleyen yangın müdahale timiyle bölgeyi kontrol ederek, devriyelerle yangınlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

        Bölgedeki 12 köyde 800 kişiye eğitim veren ekipler, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilinçlendiriyor.

        Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, bölgelerindeki ormanları her türlü zarara ve yangına karşı titizlikle koruduklarını söyledi.

        Yangın çıkmadan önce müdahalenin önemini vurgulayan Ayatay, "Orman yangınlarına karşı da tedbirlerimiz alıyoruz. Yangınlar konusunda genel stratejimiz, yangınların çıkmasını önlemek, ilk aşamamız bu. İkincisi, olası yangında en kısa sürede yangını söndürmemiz. Üçüncüsü ise rehabilitasyon faaliyetlerimiz." dedi.

        Vatandaşların orman yangınlarına karşı sürekli bilinçlendirildiğini anlatan Ayatay, "Özellikle ormanlara yakın bölgelerde yaşayan insanlarımızın eğitimlerini sağlıyoruz. Bölgemizde orman yangınları konusunda sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlarımız da uyarılarımızı dikkate alarak gerekli hassasiyeti gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Ormanların yanıcı madde yükünü azaltıyorlar

        Ormanlara yapılan bakımla yangınların da önüne geçildiğini vurgulayan Ayatay, şunları kaydetti:

        "Her zaman yangın çıkma ihtimali vardır. Yangına karşı, ormanlardaki yanıcı madde yükünü azaltmak maksadıyla bakım yapıyoruz. Sık ormanlar her zaman orman yangınları için tehlikelidir. Ormanlarda alt meşe dediğimiz ağaçlar daha çabuk tutuşması nedeniyle örtü yangınını tepeye taşıyabiliyor. Onun için ormanlarımızın bakımını yaparak yanıcı madde yükünü azaltmak zorundayız. Bu genç ormanlarımıza bu bakımı yapmamız lazım."

        Ayatay, "Bazen vatandaşlar, 'incecik ağaçlar kesiliyor' diye tepki veriyor. Teknik olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz. Allah korusun onları yapmazsak felaketler kaçınılmaz olur. Orman yangını yaşanan bölgeleri öyle bırakmıyoruz. Yapabiliyorsak hemen o yıl yoksa başka zamanda o bölgeyi rehabilite ediyoruz. Ormanları başka maksatlarla kullandırmamanın gayreti içindeyiz." dedi.

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