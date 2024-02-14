Kars'ta solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, ambulans uçakla Van'a götürüldü

​​​​​​​Kars Harakani Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 kilogram ağırlığındaki bebeğin, solunum sıkıntısı nedeniyle üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım için Van'daki özel bir hastaneye sevki istendi.

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