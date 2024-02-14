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        Kars'ta solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, ambulans uçakla Van'a götürüldü

        Kars'ta prematüre doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans uçakla Van'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 21:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:20
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        Kars'ta solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, ambulans uçakla Van'a götürüldü
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        Kars'ta prematüre doğan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans uçakla Van'a sevk edildi.

        ​​​​​​​Kars Harakani Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 1 kilogram ağırlığındaki bebeğin, solunum sıkıntısı nedeniyle üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım için Van'daki özel bir hastaneye sevki istendi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

        Ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na getirilen bebek, buradan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Van'a götürüldü.

        Bebeğin tedavisinin Van'da sürdürüleceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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