Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor

Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketlerini anbean AA kamerası kaydetti.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.