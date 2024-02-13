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        Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor

        Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:45
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        Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor
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        Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

        Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

        Susuz ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA muhabiri görüntüledi.

        Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkilerin, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.

        Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketlerini anbean AA kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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