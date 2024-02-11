Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 4 köyde hasar tespit çalışması yaptı.

Kağızman Devlet Hastanesi ile bir caminin çatısı zarar gördü, çevreye savrulan çatılarla ilgili belediye ekipleri vatandaşları uyardı.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı, ilçe merkezindeki bazı binaların çatıları uçtu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli rüzgardan bazı ev, cami ve binalarda hasar oluştu.

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