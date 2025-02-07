Erzurum, Kars ile Ardahan'da 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 28, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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