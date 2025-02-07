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        Erzurum, Kars ile Ardahan'da 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:54
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        Erzurum, Kars ile Ardahan'da 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 336 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 28, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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