Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Süleyman Atlı, sörf ve cross motor gösterisi yaptı

Daha sonra 300 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 50 cm kalınlığında kesilen buz havuzunda sıra dışı bir performans sergileyen Atlı, burada elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamladı.

Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde yer alan, buzla kaplı Çıldır Gölü, kış aylarında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde elektronik tahtayla sörf ve metal tekerli cross motorla gösteri yaptı.

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