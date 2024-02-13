Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta buz sarkıtları kırılıyor, biriken kar kütleleri kamyonlarla taşınıyor

        Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, Sarıkamış ilçesinde de biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta buz sarkıtları kırılıyor, biriken kar kütleleri kamyonlarla taşınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, Sarıkamış ilçesinde de biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

        Sarıkamış Belediyesinin karla mücadele çalışması yürüten ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken kar ve buz yığınlarını kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş alanlara döküyor.

        Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kar temizliği başlattıklarını söyledi.

        Karın erimesiyle buzlanmanın meydana geldiğini belirten Kılıç, "Özellikle çarşı içinde kaldırım ve yollarda, bina çatılarından düşen kar kütleleri ve eriyen kar suları nedeniyle buzlanma oldu. Vatandaşlarımızın güvenle yürümeleri ve araç trafiğinin sağlıklı olması açısından çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalar esnasında vatandaşlarımızdan ricamız, yollara araçlarını park etmesinler." ifadelerini kullandı.

        İlçe sakinleri de ev ve iş yerlerinin çatılarındaki karları temizliyor.

        Kars Belediyesi ekipleri de bir taraftan karla mücadeleyi sürdürürken çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılarak kaldırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

        Benzer Haberler

        Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor
        Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü
        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü
        Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
        Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
        Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi
        Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi
        Sarıkamış Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi oldu
        Sarıkamış Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi oldu