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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:53
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin birçok bölgesinden, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

        Kayak merkezinde kayak ve snowboard eğitmenliği yapan Mustafa Nar, AA muhabirine, kar kalitesinin ve pistlerin, kayak için üst düzeyde olduğunu söyledi.

        Nar, hava sıcaklığının iyi olduğunu belirterek, "Hava güzel yine yağış bekliyoruz, sömestir çok yoğun geçti, ardından doluluk devam ediyor. Mart ayına kadar dolu geçeceğini tahmin ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin akın akın Sarıkamış'a geldiğini görüyoruz. Herkesi kayak merkezine bekliyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen kayaksever Can Başar Turgut da Sarıkamış'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ta sarıçamlar arasında, kristal kar üzerinde kayak gerçekten çok güzel. Hava güzel, insanlar güzel, Sarıkamış'ta kayağın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

        Kayak merkezinin 5 telesiyeji, toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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