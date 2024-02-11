Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Bu arada kar yağışı sonrası suları donan köylülere ekipler yardımcı oldu. Suyu olmayan vatandaşlara Aras EDAŞ ekipleri el arabasıyla bidonlarla su taşıdı.

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