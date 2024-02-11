Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

        Kars'ın Akyaka ilçesinde, Aras EDAŞ ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köylerde zor şartlarda arızaları gideriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Akyaka ilçesinde, Aras EDAŞ ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köylerde zor şartlarda arızaları gideriyor.

        İlçeye bağlı Kayadöven köyünde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattında arıza oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler karlı yolları, dağları aşarak köye ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köyde ekipler zor şartlarda çalışmasını yaparak arızayı giderdi.

        Yüksek gerilim hattında bakım yapan ekipler, soğuk havaya rağmen çalışmasını sürdürüyor.

        Bu arada kar yağışı sonrası suları donan köylülere ekipler yardımcı oldu. Suyu olmayan vatandaşlara Aras EDAŞ ekipleri el arabasıyla bidonlarla su taşıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi
        Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi
        Sarıkamış Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi oldu
        Sarıkamış Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi oldu
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu partisinin "Kars Aday Tanıtım Toplantısı"nda ko...
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu partisinin "Kars Aday Tanıtım Toplantısı"nda ko...
        Kağızman Kaymakamı Daştan, yaralı askeri evinde ziyaret etti
        Kağızman Kaymakamı Daştan, yaralı askeri evinde ziyaret etti
        Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı
        Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı
        KAÜ Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı
        KAÜ Genel Sekreterliği'ne Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal atandı