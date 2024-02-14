Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        "Baharın müjdecisi" leylekler bu yıl Kars'a erken geldi

        Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baharın müjdeleyicisi leylekler bu yıl erken geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Baharın müjdecisi" leylekler bu yıl Kars'a erken geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baharın müjdeleyicisi leylekler bu yıl erken geldi.

        Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla il merkezine bağlı Kümbetli köyündeki yuvalarına bu sene bir ay erken döndü.

        Köy sakinlerinden Nihat Ersarı, AA muhabirine, leylek yuvasının evinin yanında olduğunu belirterek, "Havalar bu sene güzel gitti, leylekler de erken geldi. 10'uncu ayda buradan göç etmeye başlıyor, bu sabah geri geldi." dedi.

        Yöre halkından 74 yaşındaki Muharrem Erbil de leyleklerin genelde mart ayında köylerine geldiğini anlatarak, "Bu yıl kışımız iyi geçti, kar çok olmadı, havalar sıcak. 'Leylek 8'e gelmez, 9'a kalmaz' diyoruz ama bu yıl hava güzel, çok erken geldi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        ABD İsrail'in olası savaş suçlarını mı araştırıyor?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Kars'ta buz sarkıtları kırılıyor, biriken kar kütleleri kamyonlarla taşınıy...
        Kars'ta buz sarkıtları kırılıyor, biriken kar kütleleri kamyonlarla taşınıy...
        Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor
        Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı
        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü
        Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü
        Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
        Kars'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
        Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi
        Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi