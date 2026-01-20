Kars'ta Kağızman-Ağrı kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu, araç geçişine kapatıldı. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kağızman-Ağrı kara yolu, tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla tüm araç geçişine kapatıldı. Ekipler, yolda karla mücadele için tipinin dinmesini bekliyor.

