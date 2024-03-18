Kars'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Kars’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Kentteki Polis Evi’nde Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat’ın katılımıyla şehit aileleri ve gaziler düzenlenen iftarda konuşan Polat, tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Gazilere de sağlıklı bir ömür dileyen Polat, "İmanın çelikle savaşında iman galip geldi, biz bu imanla bu inançla yetiştik. İnşallah evlatlarımız da bu devlete bu millete sonuna kadar bağlı nesil yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Çanakkale Zaferi’nin bir destan olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu aziz milletin yaşlısı, genci, doğusu, batısı, etnik kökeni ne olursa olsun, birlikte omuz omuza bu cennet vatana namahrem eli değmesin, düşman ülkeye ayak basmasın diye birlikte hareket ettiği şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden biridir. Böylesi mübarek bir günde, ramazan ayında 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hamza Bayram şehitler için dua okudu.

İftar sonrasında Vali Polat, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik Sarıkamış Orduevi’nde de iftar programı yapıldı.

Kaymakam Deniz Aslantatar, yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberlik için her zaman bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Aslantatar, "Sizlerin yetiştirdiği kahraman evlatlarımız ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlıklar sayesinde ülkemiz, vatanımız her zaman güçlü ve dimdik ayaktadır. Bu vatan uğruna ebediyete intikal etmiş şehitlerimizin, gazilerimizin mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.

İftara, 9. Komando Tugay Komutanı Albay Ünsal Bilir, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak da katıldı.