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        Akyaka'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

        Akyaka ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:14
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        Akyaka'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Akyaka ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Akyaka Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Borsa İstanbul Anadolu Lisesi salonundaki programda ise şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.

        Öğrencilerin 18 Mart adlı tiyatro gösterisi, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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