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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde mart ayında da kayak keyfi sürüyor

        Kar kalınlığının 180 santimetreye ulaştığı Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını mart ayında da ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:09
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde mart ayında da kayak keyfi sürüyor
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        Kar kalınlığının 180 santimetreye ulaştığı Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını mart ayında da ağırlamaya devam ediyor.

        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.

        Yurdun dört bir yanından buraya gelen vatandaşlar, mart ayında etkili olan yağışla kar kalınlığı 180 metreye ulaşan kayak merkezinde, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

        Merkezde kayak sezonunun nisan ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Kayak ve snowboard eğitmeni Alper Laçin, AA muhabirine, Sarıkamış'ta yoğun karla kayak sezonunun devam ettiğini söyledi.

        Kar yağışının kış turizmini yeniden canlandırdığını ifade eden Laçin, "Yağan kardan sonra Sarıkamış'ın eşsiz doğası, kristal karın güzelliği yeniden ortaya çıktı. Herkesi buraya kayak yapmaya bekliyoruz. Bu eşsiz güzelliği kaçırmamanızı diliyoruz." diye konuştu.

        Kastamonu’dan kayak için gelen Firuze Soyak’ta, karla bütünleşmiş Sarıçam ormanları arasında snowboard yapmanın çok keyifli olduğunu belirterek, "Sarıkamış'a kayak için geldim, burada hava ve ambiyans çok güzel herkesi kayağa bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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