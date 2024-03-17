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        Komandoların eksi 25 derecede zorlu eğitimi

        KARS'ınSarıkamış ilçesindeki Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte eğitim görüp, çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:51
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        Komandoların eksi 25 derecede zorlu eğitimi
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        KARS'ınSarıkamış ilçesindeki Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte eğitim görüp, çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor. Hava sıcaklığının eksi 25'e düştüğü Allahuekber ve Soğanlı dağlarında tam teçhizatla tatbikat yapan komandolar, soğuktan korunmak için de 'kar çukuru', 'kar evi', 'kar mağarası', 'eğik barınak', 'tilki oyuğu' ve 'mevzi' gibi yapılar inşa ediyor.

        Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı'nda binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış'ta komandolar, zorlu kış şartlarında eğitim alıyor. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı komandolar, aynı zamanda Allahuekber ve Soğanlı dağlarında çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor.

        ÇIĞ OLAYINA MÜDAHALE

        Kadınların da aralarında bulunduğu komandolar, tatbikat kapsamında kar kalınlığının 60 santimetrenin üzerinde olduğu arazide 'hedikli intikal' ile hedeflerine ulaştı. Burada yerli ve milli teçzihatları kullanan komandolar, senaryo gereği çığ olayına da anında müdahale etti. Komandolar, hassas burun arama ve kurtarma köpeği 'Helme' ile çığın düştüğü bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Yerleri tespit edilen 2 kişi, kar altından çıkartıldıktan sonra kar motoru ile hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı.

        5 KİLOMETRELİK PARKUR

        Kayakla engelli parkuru ve doğal engellerden geçiş eğitimleri de alan komandolar, 5 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlarken; kayaklı atış teknikleri ile belirlenen hedefleri de 12'den vurdu. Zorlu arazi şartlarında halatla birbirlerine bağlanarak kayakla ilerleyen komandolar, doğal engellerden de sürünerek hedeflerine ulaştı. Komandolar, ardından tam teçhizatlı olarak kayaklar ile dağdan iniş yaptı. Diğer yandan komandolar, soğuktan korunmak için yine eğitimler kapsamında 'iglu', 'kar çukuru', 'kar evi', 'kar mağarası', 'eğik barınak', 'tilki oyuğu' ve 'mevzi' gibi yapılar inşa edip, buralarda kalıyor. Komandolar, inşa ettikleri yapılarda yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayıp, teçhizat bakımlarını gerçekleştiriyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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