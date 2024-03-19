Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Erzurum'da bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı. Karlı arazilerde yiyecek arayan kuşlar görüntülendi.

        Kar, Şenkaya ilçesini de beyaza bürüdü. Aydoğdu Mahallesi mevkisindeki kar ve sisle kaplanan Sarıçam Ormanları ile Oltu-Göle karayolu dron ile görüntülendi.

        - Kars

        Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

        Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

        Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu.

        İki ilçedeki vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Kar yağışına sevinen çocuklar, okul bahçesinde kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

        Vatandaşlardan Halil Demirci, AA muhabirine, kar yağışının birkaç gündür devam ettiğini belirterek, "Mart geldi bahar dedik ama tekrar kış geldi. Son iki üç gündür kar yağdı. Sarıkamış’ta harika kar var." ifadelerini kullandı.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan’da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren kar nedeniyle kentin birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yüksek kesimlerde ise yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da da etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışı sonrası dağlık alanlar yeniden beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca

        Benzer Haberler

        Kars'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Kars'ta şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Kars'ta kar ve sis ulaşımı aksatıyor
        Kars'ta kar ve sis ulaşımı aksatıyor
        Akyaka'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düze...
        Akyaka'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düze...
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde mart ayında da kayak keyfi sürüyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde mart ayında da kayak keyfi sürüyor
        Karslı dağcılar, karla kaplı 3 bin 197 rakımdaki Kısır Dağı'na tırmandı
        Karslı dağcılar, karla kaplı 3 bin 197 rakımdaki Kısır Dağı'na tırmandı
        Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor
        Karlı dağların erleri zorlu görevlere tatbikatlarla hazırlanıyor