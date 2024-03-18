Kars'ta kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Kars-Digor kara yolunda da kar ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta etkili olan kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.