        Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Sarıkamış'ta kayak sezonu devam ediyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, baharda da pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Giriş: 31.03.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Kars il merkezine 54, Sarıkamış ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pist bulunuyor.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 metre yükseklikteki kayak merkezi, 170 santimetre ölçülen kar kalınlığı, sarıçam ormanları, kristal karı ve kayak pistleriyle baharda da yurdun dört bir yanından kayak tutkunlarını ağırlıyor.

        Kış mevsiminde olduğu gibi baharda da pistlerde yoğunluk oluşturan kayakseverler, eğlenceli zaman geçiriyor.

        - "Kayakseverleri bekliyoruz"

        Kayak eğitmeni Kürşad Üstündağ, AA muhabirine, Sarıkamış'ta kayak sezonunun devam ettiğini söyledi.

        Son günlerde yağan karla pistlerin kayakseverlerle dolduğunu anlatan Üstündağ, "Bu sene gerçekten çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Şu anda yaklaşık 1,5 metre kar var. Bütün kayakseverler sezonu çok güzel şekilde geçiriyor. Kayakseverleri buraya bekliyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen Alin Manginyan da Sarıkamış'ı çok beğendiğini belirterek, "Dünya harikası bir bölgedeyiz. Kristal karı ve doğasıyla kayakçıların tercih ettiği bir yerdeyiz. Martın sonundayız ve hala bir metrenin üzerinde kar var, sezonu bitirmedik. Herkesin mutlaka yolunun buradan geçmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

