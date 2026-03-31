        Kars'ta 12 düzensiz göçmen yakalandı, 4 zanlı tutuklandı

        Kars'ta kamyonet kasasında 12 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 31.03.2026 - 10:15 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli bir kamyonet uygulama noktasında durduruldu.

        Polis ekiplerince yapılan aramada, kamyonet kasasında 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.U. (16), F.A. (22), Ö.K. (26) ve B.K. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Sanatçılar tek ses
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Benzer Haberler

        Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
        Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
        Kars'ta kamyonet kasasından 12 kaçak göçmen çıktı: 4 organizatör tutuklandı
        Kars'ta kamyonet kasasından 12 kaçak göçmen çıktı: 4 organizatör tutuklandı
        Kars'ta durdurulan kamyonetten 12 kaçak göçmen çıktı
        Kars'ta durdurulan kamyonetten 12 kaçak göçmen çıktı
        Kars'ta KAFKAS Projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Kars'ta KAFKAS Projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Kars Belediyesi elektriksiz kaldı
        Kars Belediyesi elektriksiz kaldı
        Digor'da Kütüphane Haftası coşkusu: En çok okuyan öğrenciler ödüllendirildi
        Digor'da Kütüphane Haftası coşkusu: En çok okuyan öğrenciler ödüllendirildi