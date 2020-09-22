Arpaçay yeni Cumhuriyet Meydanı’na kavuşuyor Meydanda bulunan Atatürk Heykeli de değişiyor

AK Partili belediye Arpaçay’ın çehresini değiştirmeye devam ediyor. Adeta ilçeyi şantiyeye çeviren Başkan Altay, Cumhuriyet Meydanı’nı da yeniden yapıyor.

Arpaçay’da törenlerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı sil baştan yeniden dizayn ediliyor. Başkan Erçetin Altay, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ni de yeniden yaptırıyor. Ankara Artil Sanat Heykel Atölyesi’nde yapımına başlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Heykeli Cumhuriyet Meydanı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte meydanda yerini alacak.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Cumhuriyet Meydanı’nın modern bir şekilde yapılacağını, meydanda bulunan Atatürk heykelinin ise yenisiyle değiştirileceğini söyledi.

Başkan Altay, “Arpaçay Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtımız ilçemizde devam eden parkbahçe yapım çalışmaları nedeniyle kaldırılacak. Anıtın yerinde yapılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra Ankara Artil Sanat Heykel Atölyesi’nde yapımı devam eden görselini paylaştığımız anıt konulacaktır” dedi.

Öte yandan göreve geldiği günden itibaren Arpaçay’da vatandaş odaklı yaptığı hizmetlerle vatandaşları memnun eden Başkan Erçetin Altay, geçen 6 yıllık sürede adeta ilçenin çehresini değiştirdi. Hükümetin yatırımlarımı vatandaş için seferber eden Başkan Altay, Arpaçay’a hizmetlerinde gelmesinde çok büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Milletvekilleri Tarım ve Orman Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Milletvekili Ahmet Arslan ve İl Başkanı Adem Çalkın’a teşekkür etti.

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