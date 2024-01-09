Kars'ta köy yoluna çığ düştü!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 2 saatte temizlendi.

İHA'nın haberine göre Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar ve tipiden dolayı Çamyazı köy yoluna çığ düştü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı Sarıkamış Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksadı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çığ kütlelerini yoldan kaldırdı. 2 saat boyunca ulaşıma kapalı olan Çamyazı köyü yolu, yürütülen çalışmalardan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.