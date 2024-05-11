Kars'ta yaşanan olayda, 6 yaşındaki M.E.Ç., annesinin dışarıda olduğu sırada sobanın üzerinde pişen sulu patatesten yedi. Ardından fenalaşan M., önce Digor İlçe Hastanesine, ardından da Kars Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA'da yer alan habere göre 6 yaşındaki M., nefes alamaz hale gelince nefes borusunun üstünden trakeostomi denilen bir delikle havalandırma sağlanarak mevcut haliyle genel durumu kötü, bilinç ve şuur kapalı ve sıcak yemeğe bağlı olarak yemek borusu girişi, soluk borusu girişi, ses telleri, sol ve sağ akciğerlerde yanığa bağlı ciddi hasarla Elazığ'a sevk edildi.

Burada özel bir hastanede Anestezi ve Reaniminasyon Uzmanı Uzm. Dr. Güneri Atalan ile ekibi tarafından kabul edilen M., 6 gün boyunca komada kaldı. Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümündeki doktorların da destekleriyle Uzm. Dr. Güneri Atalan ve ekibi, yemek borusunun etrafı, nefes borusunun üst kısmı ve ses tellerinin olduğu yerlerdeki hasarın toparladığını gözlemleyince boğazdaki deliği kapattı. Aynı zamanda epilepsi hastası olan ve bu süreçte birçok kez nöbet geçiren M. sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

"YEMEK BORUSUNDA CİDDİ YANIK OLUŞUYOR"

Vaka durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Güneri Atalan, ''M., 15 gün öce sobanın üstündeki pişen yemeği sıcak sıcak ağzına atmasıyla beraber nefes almada problem ile acil olarak hastaneye yetiştiriliyor. Sıcağın yapmış olduğu iritasyona bağlı olarak bizim nefes borusunun giriş deliği dediğimiz larinks girişi ve oradaki ses telleri dediğimiz vokal kordlar ve yemek borusunun etrafında ciddi bir yanığa bağlı hasar meydana geliyor.

"HASTANIN AKCİĞERLERİNDE HASAR VARDI"

İlerleyen saatlerde de solunum sıkıntısının artmasıyla beraber Kars Devlet Hastanesine yetiştiriliyor. M. artık nefes alamaz hale gelince de acil şartlarda çok hızlı olarak nefes borusunun üstünden trakeostomi dediğimiz bir delikle havalandırma sağlanarak mevcut haliyle genel durumu kötü, bilinç şuur kapalı ve sıcak yemeğe bağlı olarak sol ve sağ akciğerlerde ciddi bir hasarla hastayı aldık.

"CİDDİ HAYATİ TEHLİKESİ VARDI, 6 GÜN KOMADA TUTTUK"

Yaklaşık 5-6 gün komada tuttuk. M., aynı zamanda bir epilepsi hastası. Bu süreçte çok ciddi epileptik atakları da olmaya başladı. Hayati tehlikesi çok ciddiydi ve fazlaydı. Hepimizi tedirgin etti. 5 günlük derin komaya tutmamızın sonucunda uyandırmaya başladık. KBB'deki uzman arkadaşlarımızın da bu konuda bize çok desteği oldu. Yemek borusunun etrafı, nefes borusunun üst kısmı ve ses telleri olduğu yerlerdeki hasarın yavaş yavaş toparladığını görünce boğazdaki deliği kapattık.

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"AŞIRI SICAK VE AŞIRI SOĞUK BESLENİLMEMELİ"

Şu anda genel durumu iyi. Artık yeme içme ve solunumda rahat. Kısmet olursa bugün de taburcu edeceğiz. Çocuklarda özellikle aşırı sıcak ya da aşırı soğuk boğazı, nefes borusunu ya da yemek borusunu irritasyona yol açacak beslenmelerden kaçınmaları gerekiyor. Buradan anne ve babalara uyarımız olsun” dedi.

"BOĞAZINDAN HIRILTI GELMEYE BAŞLADI"

Anne Ayşe Çiçek, ''İkindi vaktiydi. Sobanın üzerinde pişen sulu patates vardı. O yemekten bir kaşık alıp yutmuş ve dışarı çıkmış. Dışarı çıktıktan hemen sonra kusmuş. Eşim de onu görünce çeşmeye götürüp elini yüzünü yıkamış. Hiçbir belirti yoktu sadece ağrım var diyordu. Biz hiçbir şeyin farkında değildik. Akşam saat 22.00 gibi boğazında hırıltı ve akabinde ses kısılmaya başladı.

"ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEY YOLUNDA"

İlk olarak Digor ilçesine götürdük, oradan da Kars merkeze sevk ettiler. Orada tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata aldılar. Ameliyatın çok riskli olacağını söylediler. Mecburen ameliyata alındı ve ameliyat başarılı geçmişti. Ondan sonra bizi Elazığ'a sevk ettiler. Elazığ'a geldiğimizde komaya yatırdılar. Toplamda 12 gün kadar hastanelerde durduk. Durumu çok kötüydü. Üç gündür servisteyiz. Çok şükür her şey yolunda. Bize çok yardımları dokunan doktorlara ve bütün hemşirelere çok teşekkür ediyorum” dedi.