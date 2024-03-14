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        Haberler Gündem Politika Kartal'da seçim çadırını yakan şüpheliye gözaltı

        Kartal'da seçim çadırını yakan şüpheliye gözaltı

        İstanbul'un Kartal ilçesinde bir partiye ait seçim çadırını yakan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 01:29 Güncelleme: 14.03.2024 - 05:58
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        Seçim çadırını yakan şüpheliye gözaltı
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        İstanbul Kartal'da bir partiye ait seçim çadırının yanmasıyla ilgili polisin yaptığı çalışmaların ardından 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, salı günü saat 22.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, caddede kurulu olan bir partinin seçim çadırı yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan çadıra müdahale ederek söndürdü.

        Polis ekipleri çadırda yaptığı incelemede seçim çadırının içinde bulunan afişlerin yakıldığı, bundan dolayı yangının çadıra sıçradığını tespit etti. Konuyla ilgili çalışmalarını genişleten ekipler, koyu giyimli şüphelinin çadıra girdikten sonra çadırın yanmaya başladığını, sonrasında aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru kaçtığını belirledi.

        DHA'nın haberine göre; olayı gerçekleştirdiği anlaşılan D.S. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        D.S'nin emniyetteki sorgusunda tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. D.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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