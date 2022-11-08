Satın alma eğilimi dörde katlanacak

Günlük ortalama sipariş Kara Cuma’dan 2 hafta önce artmaya başlarken, günlük ortalama bir kullanıcı tarafından 5.49 kampanya sayfası görüntülendi. RTB House’un 2021 yılı Kasım ayı verilerine göre, CPM (Bin gösterim başına maliyet) 11-14 Kasım, 19 -22 Kasım ve 26-29 Kasım tarihlerinde zirveye çıktı.

Küresel pazarlama teknolojileri şirketi RTB House’un geçen yıl elde ettiği rakamlara göre, dünya çapında satın alma eğilimi 19 Kasım’da artmaya başlarken Kara Cuma’da yüzde 444, Siber Pazartesi ise yüzde 127 oranında artış gösterdi.

Kasım ayı ile birlikte yalnızca bir gün ya da haftasonu olarak anılan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri tüm aya yayılmış durumda. Bu ay içerisinde 11.11 Bekarlar Günü, Siber Pazartesi ve birçok yerel kampanya dönemi tüketicileri çekmek üzere hazırlanıyor.

Yapılan analize göre satış döneminde kullanıcıların tercihlerini en çok etkileyen faktörlere bakıldığında ücretsiz teslimat, indirim, kullanıcı dostu uygulama ve online satın alıp mağazadan teslim alma seçeneği öne çıkıyor.

Tüketicilerin ürünleri sepete atma oranları 7 Kasım’dan itibaren artmaya başlarken, Siber Pazartesi’nde ürünü sepete atanların oranı yüzde 181 artarken, Kara Cuma’da bu rakam yüzde 155’te kalıyor. Bu da tüketicilerin satın alma için doğru zamanı beklediğini gösteriyor.

SATIŞLARI ARTIRAN 5 ETKEN

RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, Kaısm ayındaki bu kampanya dönemlerinde dijital pazarlama uzmanlarının dikkat etmesi gereken başlıkları şöyle sıralıyor:

1- Erişimi artırın

"Kampanya dönemlerinde ne kadar iyi indirimler sunsanız da bunların tüketiciler için ne kadar çekici oldukları ve kaç tüketiciye ulaşabildiğiniz önemli. Erişimi artırmak için tıklama başı maliyetlerin (CPC) artmasını göze alın ve markanızı daha önce gören kişilere ulaşmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda yeni trafik kampanyaları ile yeni tüketicilere ulaşmak için en iyi dönem olduğunu unutmayın."

2- Kampanyaya erken başlayın

"Google verilerine göre, tüketicilerin yüzde 50’si stoklar tükenmeden indirimli ürünlere ulaşmak için Kasım ayı başında alışverişlerine başlıyor. 2021 verilerine göre RTB House müşterilerinin yüzde 70’i de kampanyalarına en az 1 hafta önceden başlıyorlar. Bu sayede erken fırsatlar ile daha fazla satış imkanı ve tüketicinin tüm indirim dönemi boyunca marka ile iletişimde kalması sağlanıyor."

3- Promosyon kampanyasını ne kısa ne de uzun tutun

"En çok tercih edilen promosyon kampanyalarının 1 ila 3 günlük açıldığı görülüyor. Bu kısa kampanyalar yüzde 95 oranında dönüşüm oranını artırmayı başarsa da 10 ila 14 günlük kampanyaların yüzde 280’e kadar dönüşümü artırdığı görülüyor. Kampanya süresi 15 ila 21 güne çıktığında ise ortalama elde edilen değer düşmeye başlıyor."

4- Ortalama sipariş tutarını göz önünde bulundurun

"Fiyatlarda indirime gidildiğinde kârlılık sorunları tüm işletmeleri düşündürüyor. Bunu aşmak için en fazla harcama yapabileceğini düşündüğünüz hedef kitleye verinin gücü ve derin öğrenme gibi teknolojilerle gidip, alışveriş yaptıkça indirim oranını artırmak gibi taktikler ile ilerlemekte fayda var."

5- Ana kampanya dönemlerini kaçırmayın

"Birçok markanın aklında yoğun indirim dönemlerinde yapacakları kampanyanın kaybolup gitme endişesi bulunuyor. Oysa hemen her markada indirim görmeyi bekleyen kullanıcıların satın alma eğilimleri çok yüksek olacağı için bu dönemi kaçırmamak hem mevcut müşterilere hem de yeni potansiyellere yatırım yapmak gerekiyor. Bu sayede en kötü performans gösteren kampanyada bile yüzde 2’nin üzerinde yeni müşteri kazanılırken, bu rakam yüzde 40’ların üzerine kadar çıkabiliyor."