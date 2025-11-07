Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım ayında kaç firma temettü dağıtımı yapacak? 2025 Kasım temettü takvimi ile kar payı dağıtacak şirketler ve ödeme günleri

        Kasım temettü takvimi işliyor: Bu ay kâr payı dağıtacak firmalar ve ödeme takvimi

        Kasım temettü takvimi işlemeye devam ediyor. Bu ay boyunca 10 farklı şirket, ortaklarına kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. Ödemeler, 5 ila 28 Kasım arasında, farklı tutarlarda olmak üzere ödenecek. İşte 2025 Kasım ayında geçerli olan güncel temettü takvimi ve ödeme tarihleri

        Giriş: 07.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:24
        1

        Şirket: Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SUNTK

        Temettü tutarı: 0,9300 TL

        Tarihi: 05.11.2025

        2

        Şirket: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PLTUR

        Temettü tutarı: 0,3230 TL

        Tarihi: 13.11.2025

        3

        Şirket: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.11.2025

        4

        Şirket: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: BALSU

        Temettü tutarı: 0,1482 TL

        Tarihi: 14.11.2025

        5

        Şirket: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

        BIST kodu: ARDYZ

        Temettü tutarı: 0,0276 TL

        Tarihi: 17.11.2025

        6

        Şirket: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

        BIST kodu: EGPRO

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 20.11.2025

        7

        Şirket: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ASELS

        Temettü tutarı: 0,1995 TL

        Tarihi: 25.11.2025

        8

        Şirket: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: OFSYM

        Temettü tutarı: 0,3552 TL

        Tarihi: 25.11.2025

        9

        Şirket: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 27.11.2025

        10

        Şirket: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GUNDG

        Temettü tutarı: 0,0436 TL

        Tarihi: 28.11.2025

