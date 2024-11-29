Kasım ayı enflasyonu için gözler TÜİK'e döndü. Öte yandan, AA Finans'ın 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketi yayınlandı. Ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı. Peki, TÜİK Kasım enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar ve TÜİK veri açıklama tarihi...