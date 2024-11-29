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        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım enflasyon beklenti anketi yayınlandı, tahminler ne yönde? TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklanacak?

        Kasım enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklanacak?

        Kasım enflasyon verileri için geri sayım başladı. AA Finans'ın her ay yaptığı beklenti anketi yayınlandı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. İşte, beklenti anketi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 17:48 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:48
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        Kasım ayı enflasyonu için gözler TÜİK'e döndü. Öte yandan, AA Finans'ın 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketi yayınlandı. Ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı. Peki, TÜİK Kasım enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar ve TÜİK veri açıklama tarihi...

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        TÜİK KASIM ENFLASYON RAKAMLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

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        KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

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        Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

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        2024 EKİM ENFLASYON VERİLERİ

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        2024 EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ

        8

        2024 AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ

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        2024 TEMMUZ ENFLASYON VERİLERİ

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        2024 HAZİRAN ENFLASYON VERİLERİ

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