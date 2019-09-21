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HaberlerFutbol

Kasımpaşa'da ilk yarıda 3 sakatlık!

Kasımpaşa, Antalyaspor ile oynadığı maçta büyük şanssızlık yaşadı. Lacivert-beyazlılarda Ricardo Quaresma, Strahil Popov ve Veysel Sarı sakatlanarak oyuna devam edemedi

Kasımpaşa

Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk ettiği maçta büyük şanssızlık yaşadı. Ev sahibinde Ricardo Quaresma, Strahil Popov ve Veysel Sarı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

6. dakikada Akdeniz ekibinden Aatif'ın sol ayağına yaptığı sert müdahale sonrası yerde kalan Portekizli yıldız, acı içinde yerde kaldı. İlk müdahalenin ardından ayağa kalkan Q7, oyuna devam etse de 15. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Teknik direktör Kemal Özdeş, Quaresma'nın yerine David Pavelka'yı oyuna dahil etti. Faul pozisyonunda hakem Koray Gençerler'in kartına başvurmaması ise taraftarların tepkisini çekti.

POPOV VE VEYSEL ŞOKU!

Kasımpaşa'da 28. dakikada bu kez Strahil Popov sakatlandı. Bulgar futbolcu, oyuna devam edemezken yerini Jorge Fernandes'e bıraktı. Lacivert-beyazlılarda son şanssızlığı ise Veysel Sarı yaşadı. İlk yarının son anlarında elinden sakatlanarak yerde kalan tecrübeli oyuncu, ikinci yarının başında Mustafa Pektemek'le değişti.

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