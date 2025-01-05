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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Lacivert-beyazlılar, Nuno Da Costa'nın golleriyle maçta iki kez öne geçmesine rağmen, konuk ekip Gaziantep bu gollere Okereke ve Halil Dervişoğlu ile yanıt verip 1 puanı kaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:57
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        Gol düellosunda kazanan çıkmadı
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Lacivert-beyazlılar, maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak bir puana razı oldu.

        Kasımpaşa'nın gollerini 7 ve 41. dakikalarda Nuno Da Costa atarken, Gaziantep FK'nın golleri 9'da David Okereke ile 83'te Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

        Ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını da 21'e yükseltti.

        Deplasmanda üç maç sonra puan alan Güneydoğu ekibi ise puanını 22 yaptı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Kasımpaşa atağında kaleyi cepheden gören noktadan Gökhan Gül'ün çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunma arasına attığı pasla ceza sahasına giren Da Costa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

        9. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'tan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında Maxim'in kale önüne çevirdiği topa Okereke vururken meşin yuvarlak kaleciden döndü. Bir kez daha topu önünde bulan Okereke, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

        15. dakikada Okereke'nin ceza yayının üzerinde geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Kozlowski'nin şutunda, top yandan dışarı gitti.

        32. dakikada Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı topun ardından hızla ceza sahasına sokulan Kozlowski'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gianniotis gole izin vermedi.

        41. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Espinoza'nın yaptığı ortada Gökhan Gül'ün kafayla dokunduğu top kale önünde Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

        47. dakikada Kasımpaşa'da Da Costa, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

        66. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından kafalardan seken top Ndiaye'nin önünde kaldı. Oyuncunun geriye çıkardığı pasa ceza sahasının dışından Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

        77. dakikada Da Costa'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barak'ın yerden sert şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

        83. dakikada Gaziantep FK yeniden eşitliği sağladı. Sol kanattan Okereke'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, kaleci Gianniotis topu güçlükle çeldi. Dönen topu boş durumda önünde bulan Halil Dervişoğlu'nun yerden yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-2

        90+2. dakikada Gaziantep atağında ceza sahasının dışından Mirza Cihan'ın sert ve düzgün şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

        Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 71 Fall), Gökhan Gül (Dk. 90 Cafu), Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 71 Barak), Brekalo, Da Costa

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mustafa Eskihellaç, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Arda Kızıldağ), M'bakata (Dk. 46 Ömürcan Artan), Ndiaye (Dk. 68 Halil Dervişoğlu), Daubin, Kozlowski, Maxim (Dk. 77 Mirza Cihan), Lungoyi, Okereke (Dk. 86 Mandouki)

        Goller: Dk. 7 ve 41 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 9 Okereke, Dk. 83 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 1 Bruno Viana, Dk. 45+3 Lungoyi, Dk. 45+5 Ndiaye, Dk. 46 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 51 Mustafa Eskihellaç, (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Espinoza, Dk. 45+5 Gianniotis, Dk. 65 Rodrigues (Kasımpaşa)

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