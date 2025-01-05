Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Lacivert-beyazlılar, maçta iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak bir puana razı oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 7 ve 41. dakikalarda Nuno Da Costa atarken, Gaziantep FK'nın golleri 9'da David Okereke ile 83'te Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını da 21'e yükseltti.

Deplasmanda üç maç sonra puan alan Güneydoğu ekibi ise puanını 22 yaptı.

7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunma arasına attığı pasla ceza sahasına giren Da Costa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'tan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında Maxim'in kale önüne çevirdiği topa Okereke vururken meşin yuvarlak kaleciden döndü. Bir kez daha topu önünde bulan Okereke, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

32. dakikada Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı topun ardından hızla ceza sahasına sokulan Kozlowski'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gianniotis gole izin vermedi.

41. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Espinoza'nın yaptığı ortada Gökhan Gül'ün kafayla dokunduğu top kale önünde Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

47. dakikada Kasımpaşa'da Da Costa, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.