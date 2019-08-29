Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Ricardo Quaresma'yı resmen renklerine bağladı. Portekizli yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Lacivert-Beyazlılar, transferi kulübün kuruluş tarihi olan 1921'e ithafen saat 19.21'de açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Kariyerinde birçok önemli kulübün formasını terleten dünya yıldızı, Beşiktaş formasıyla Türkiye'de 7 sezon boy gösterdi. 35 yaşındaki Portekizli, Beşiktaş'ta 196'sı ilk 11'de olmak üzere 227 maçta forma giydi, 38 gol atarken 78 de asist yaptı.

LİGDE 21 GOL 52 ASİST

Süper Lig'de bugüne kadar 148 maçta görev yapan Quaresma, 21 gol 52 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldız geçen sezon ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi.

Beşiktaş'la ligde 26 maçta forma giyen Quaresma, 3 gol atarken 11 golün de hazırlayıcısı oldu. 35 yaşındaki yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 1 gol 3 asistle oynadı.

PORTEKİZ'İN EN İYİ ALTYAPILARINDAN BİRİNDE YETİŞTİ!

Portekiz'in futbolcu fabrikalarından biri olan Sporting Lizbon altyapısından yetişen Quaresma, burada gösterdiği performansla henüz 20 yaşında yaklaşık 7 milyon Euro ile Barcelona'nın yolunu tuttu.

Katalan devinde 28 maçta forma giyen ve 1 gol 2 asistle oynayan Quaresma, 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ülkesine dönerken bu kez Porto formasını terletti.

Porto'da geçirdiği üç sezonda üç lig şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, bu süreçte takımında 23 gol attı ve yıldızlaştı.

Eylül 2008'de 24 milyon Euro ile Inter'in yolunu tutan Quaresma, devre arasında ise Chelsea'ye kiralandı. Inter'de 32 maçta süre alan Portekizli yıldız, 1 gol 2 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ MACERASI 2010'DA BAŞLADI!

Beşiktaş'ın 2010 yazında Inter'den yaklaşık 7,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Quaresma, ilk sezonunda siyah-beyazlılarla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Portekizli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

2011-12 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 maçta 5 gol 4 asist üreten Portekizli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 2 gol kaydetti.

Quaresma, Beşiktaş'taki iki sezonun ardından 2012-2013 öncesi takımdan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli ekibine transfer oldu.

TÜRKİYE'DEN 3 SEZON AYRI KALABİLDİ

Ocak 2013'te Al Ahli'ye Ocak 2014'te de Porto'ya transfer olan Quaresma, Portekiz ekibinde yeniden yükselişe geçti. Porto'daki ikinci döneminin ilk senesinde 24 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 9 gol 1 asistle oynadı.

İkinci sezonunda iyi oyununu daha da yukarıya çeken 35 yaşındaki yıldız, Porto'yla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve 10 gol attı, 5 golün de hazırlayıcısı oldu. Porto, 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterirken Quaresma da etkili bir performans sergiledi. Portekizli yıldız, Bayern Münih'le Portekiz'de oynanan çeyrek final maçında 2 gol birden attı.

İKİNCİ BEŞİKTAŞ DÖNEMİNE KUPAYLA BAŞLADI

Quaresma, 3 sezonluk ayrılığın ardından 2015-2016'da siyah-beyazlı takıma tekrar dahil oldu. Portekizli futbolcu Beşiktaş'taki ikinci döneminde hem performansını artırdı hem de ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

Siyah-beyazlılar 2015-16'da şampiyonluğa ulaşırken, Quaresma da 26 karşılaşmada 4 gol attı, 6 da asist yaptı.

2016-17'de ikinci şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın önemli oyuncularından olan Portekizli yıldız, Süper Lig'de 29 maçta 2 gol 13 asist üretti. Beşiktaş, Devler Ligi'nde gruptan çıkarken Quaresma da 6 maçta 3 gol 2 asistle yıldızlaştı.

Türkiye'deki son iki sezonunda istikrarı tutturan Quaresma, 2017-18 sezonunda 38 maçta 5 gol 10 asist; geçen sezon da 4 gol 14 asistle yıldızlaştı.