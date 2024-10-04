Kastamonu'daki bazalt kayalıklar turizme kazandırılmayı bekliyor

Kastamonu il sınırlarında bir volkan dağı yok ama hemen yakınımızda Ilgazları biliyoruz. Ilgazların diğer tarafında, Ilgaz, Tosya, Çerkeş, Kurşunlu, hatta biraz daha aşağılara inersek Kızılcahamam bölgesi Galatya Masifi, Kızılcahamam volkanitleri dediğimiz geniş bir alanı kaplıyor. Bu faaliyet döneminde bunların da meydana gelmiş olması muhtemel."