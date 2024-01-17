Kastamonu'nda TIR devrildi; Samsun istikameti trafiğe kapandı
KASTAMONU D-100 Karayolu'nda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünde çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, D-100 Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
KASTAMONU D-100 Karayolu'nda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünde çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, D-100 Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Kaza, gece saatlerinde Tosya ilçesi Çetsan rampasında meydana geldi. D-100 Karayolu, Samsun istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Samsun istikameti bir süre trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, devrilen TIR'ın kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.
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