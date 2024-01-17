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        Kastamonu'nda TIR devrildi; Samsun istikameti trafiğe kapandı

        KASTAMONU D-100 Karayolu'nda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünde çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, D-100 Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 06:05 Güncelleme: 17.01.2024 - 06:05
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        Kastamonu'nda TIR devrildi; Samsun istikameti trafiğe kapandı
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        KASTAMONU D-100 Karayolu'nda kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünde çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, D-100 Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

        Kaza, gece saatlerinde Tosya ilçesi Çetsan rampasında meydana geldi. D-100 Karayolu, Samsun istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR,  yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Samsun istikameti bir süre trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, devrilen TIR'ın kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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