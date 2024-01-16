Kendini 'jandarma' olarak tanıtıp 1,5 milyon TL'lik altın çaldı (2)

HIRSIZLIKŞÜPHELİSİ DONMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, telefonda kendisini 'jandarma' olarak tanıtan kişi, evine gittiği Hatice Karaca'nın (70) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını çaldı. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan jandarma, şüphelinin ilçeye bağlı Aşağıkayı köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan boş bir arazide saklandığını belirledi. Saklandığı yerde donma tehlikesi geçiren şüpheli, jandarma tarafından yakalanırken, ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Jandarma karakolunda şüphelinin verdiği ifadenin ardından olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.