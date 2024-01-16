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        Elektrik teline takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde elektrik tellerine takılan güvercini belediye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:51
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        Elektrik teline takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde elektrik tellerine takılan güvercini belediye ekipleri kurtardı.

        İlçe meydanında bir güvercinin ayaklarına dolanan iple elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar durumu Ağlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye aracının merdiveni ile tellere ulaşan itfaiye personeli, güvercini kurtardıktan sonra, ayağına dolanan ipi kesti.

        Ekipler daha sonra güvercini doğaya bıraktı.

        Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine, belediye olarak tüm canlılar için çalıştıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız, kurtardıkları güvercinin sağlığının iyi olduğunu gördükten sonra doğaya saldılar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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