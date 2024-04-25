Kontrolden çıkan traktör 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu; yaralanan sürücü 30 metrede bulundu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda sürücü Halil Akgül yolun yaklaşık 30 metre altında bir kayanın yanında yaralı halde bulundu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosya ilçesi Yukarıdikmen köyü yolunda meydana geldi. Halil Akgül yönetimindeki plakasını belirlenemeyen traktör, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu. Sürücü Akgül savrulan traktörden düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Akgül, yolun yaklaşık 30 metre altında bir kayanın yanında yaralı şekilde bulundu. Sedye ile ambulansa taşınan Akgül, yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.