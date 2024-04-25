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        Kontrolden çıkan traktör 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu; yaralanan sürücü 30 metrede bulundu

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:35
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        Kontrolden çıkan traktör 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu; yaralanan sürücü 30 metrede bulundu
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, yaklaşık 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu. Ekiplerin yaptığı arama sonucunda sürücü Halil Akgül yolun yaklaşık 30 metre altında bir kayanın yanında yaralı halde bulundu.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosya ilçesi Yukarıdikmen köyü yolunda meydana geldi. Halil Akgül yönetimindeki plakasını belirlenemeyen traktör, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu. Sürücü Akgül savrulan traktörden düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Akgül, yolun yaklaşık 30 metre altında bir kayanın yanında yaralı şekilde bulundu. Sedye ile ambulansa taşınan Akgül, yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Parçalanan traktörün bazı parçaları Devrez Çayı'nda bulunurken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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