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        Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden dereye yatağına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:29
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        Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden dereye yatağına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 ACB 354 plakalı kamyonet, Bük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına devrildi.

        Kazada yaralanan Necibe Çalan (26), Onur K. ve Koray K, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çalan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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