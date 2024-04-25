Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden dereye yatağına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden dereye yatağına devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 ACB 354 plakalı kamyonet, Bük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan Necibe Çalan (26), Onur K. ve Koray K, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çalan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
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